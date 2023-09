Lukaku e Dybala: comincia lo show

Bentornati, nazionali. Dopo le ultime sedute con quattro-cinque uomini a disposizione, finalmente Mourinho ieri ha ritrovato parte della squadra, tra chi ha concluso gli impegni internazionali e qualche giocatore recuperato dall'infermeria. Di certo sarà stato contento nel vedere Paulo Dybala e Romelu Lukaku per la prima volta in campo insieme, pronti a studiarsi e ad aumentare pian piano il feeling per creare la coppia che dovrà reggere il reparto offensivo giallorosso. (...) In campo ieri anche Aouar e Sanches, altre due buone notizie per Mourinho che li porterà domenica all'Olimpico; seppur per compiti differenti. Il francoalgerino è pronto probabilmente per giocare da titolare e prenderà le redini del gioco a centrocampo per dare verticalità e qualità alla manovra, mentre il portoghese si accomoderà in panchina per evitare di accelerare i tempi e imbattersi in ricadute. A centrocampo non sono stati sciolti i dubbi sulle condizioni di diversi giocatori. Se Sanches si candida a un posto da riserva, Lorenzo Pellegrini è probabile che beneficerà di un turno di stop per lavorare e recuperare al meglio dal problema muscolare. (...) Paredes è rientrato ieri dall'Argentina e anche lui può risentire del lungo viaggio e della stanchezza: per questo Bove si candida a una maglia da titolare insieme a Cristante e Aouar. Un centrocampo sicuramente fresco e pronto ad aiutare il reparto offensivo, ma anche i tre difensori centrali (...)

(corsport)