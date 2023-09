Lukaku e Dybala, a voi la Roma

Il nove e il dieci, il gigante e il bambino, il carro armato e il genio, la forza e la classe, il gol e l'assist. In poche parole: Lukaku e Dybala. Questa sera inizia il campionato (di rincorsa) della Roma e con quei due lì davanti niente è impossibile. Contro l'Empoli servirà una squadra migliore nella manovra, più attenta a livello difensivo e più cinica sotto porta, ma avere Romelu e Paulo insieme è quasi come partire da 1-0 ogni due partite: 280 gol per il belga e 170 per l'argentino, per un totale di 450 in 1055 partite. L'Olimpico questa sera non avrà occhi che per loro. La coppia dei sogni, nata per segnare e sognare.

(Il Messaggero)