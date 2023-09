Lukaku-Dybala, coppia dei campioni

IL TEMPO (M. CIRULLI) - L'Olimpico è pronto ad accogliere la coppia Lukaku-Dybala. La partita di domani sera contro l'Empoli vedrà l'esordio del duo dei sogni formato dall'Inter e dalla Joya. Dal momento dell'annuncio del nuovo numero 90 i tifosi giallorossi hanno infatti bramato di vedere in campo i due calciatori con la maglia della Roma, soprattutto dopo la stagione passata, dove il club capitolino ha realizzato solamente 50 gol in campionato, con lo stesso Dybala che si è affermato come capocannoniere (12 reti) e assistman (6). L'argentino ha sfruttato la sosta delle nazionali per smaltire i problemi muscolari che l'avevano costretto al cambio con il Verona dopo settanta minuti - l'unica gara ufficiale giocata vista la squalifica alla prima giornata e il forfait con il Milan - e si appresta così a tornare in campo dal primo minuto per il suo debutto stagionale all'Olimpico a pochi biglietti dal tutto esaurito.

Accanto alla Joya - che su Instagram ha pubblicato una foto insieme a Lukaku, Sanches e Paredes con tanto di commento: "Pronto per quello che verrà" - ci sarà il belga, che porterà nella Capitale la sua esperienza e la sua finalizzazione, aiutando la manovra offensiva della Roma, come si è visto sia nella prima mezz'ora contro il Milan, sia durante la sosta per le nazionali. Nel giorno della sua presentazione nella Capitale l'ex Chelsea ha dimostrato la sua abilità nel difendere e smistare il pallone, aiutando la squadra ad alzare il baricentro. Con il Belgio invece si sono potute apprezzare le sue doti balistiche, che contro l'Estonia hanno fruttato due gol e un assist. Mourinho si potrà quindi affidare alla qualità delle due punte di diamante che in campo dovranno trovare l'intesa vincente, visto che si sono allenati insieme solamente due giorni, ieri e giovedì, oltre alla rifinitura che andrà in scena oggi.

Lo Special One - che tornerà a parlare in conferenza stampa alle 14.30 - potrà inoltre contare su un'infermeria svuotata, tranne per Pellegrini. Il capitano della Roma è infatti ancora alle prese con l'affaticamento al flessore destro accusato in Nazionale e salterà la sfida con l'Empoli. Pienamente recuperati invece Aouar, Renato Sanches e Zalewski, che ieri hanno svolto l'intero allenamento con il resto dei compagni. Buone notizie anche per quanto riguarda la difesa, con Mancini che punta a una maglia da titolare. L'ex Atalanta, ritornato anzitempo dal ritiro dell'Italia per un affaticamento all'adduttore della coscia destra, ha completato la seduta con il gruppo e in mattinata svolgerà gli ultimi test fisici così da valutare un eventuale utilizzo dal primo minuto o a gara in corso.

Ieri è inoltre arrivata la comunicazione da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza riguardante il divieto di vendita dei biglietti del settore ospiti di Torino-Roma, quinta di campionato in programma domenica 24 settembre alla 20.45. La scelta di vietare la trasferta ai tifosi giallorossi residenti nel Lazio è stata presa per evitare possibili scontri con i sostenitori del Napoli - che allo tesso modo non potranno viaggiare a Bologna - causa dei precedenti dello scorso gennaio, quando le due tifoserie, di ritorno dalla trasferta di Milano e Genoa, si fronteggiarono in un'area di servizio sull'A1.