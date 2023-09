Lukaku dà i numeri vincenti: “Ambo al Lotto con 90 e 9”

In attesa di segnare il suo primo gol in maglia giallorossa ha già fatto esultare almeno un tifoso romanista. [...] A vincere già grazie al belga è stato Claudio Marchionne, appassionato di Roma e di… Lotto. Così venerdì 1 settembre, giorno della presentazione all’Olimpico di Lukaku e del suo esordio in giallorosso, Claudio ha scommesso… e ha vinto. [...] E l’ambo secco è uscito, ovviamente sulla ruota di Roma: 90, primo estratto: 9, secondo estratto (e poi 36, 79 e 12 a chiudere la cinquina). In attesa che lo facciano anche Mourinho e Tiago Pinto, Claudio è passato all’incasso.

(Il Messaggero)