Lukaku: "Con Mou faremo grandi cose"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Lukaku si presenta ai suoi nuovi tifosi. Il centravanti belga è stato ufficializzato come nuovo calciatore giallorosso, scegliendo inoltre la maglia numero 90 e oggi, nel prepartita di Roma-Milan, intorno alle 19.30, verrà presentato a tutti i tifosi all'Olimpico. «Big Rom» ieri ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Ro-ma. «L'accoglienza che questo club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha emozionato - ha dichiarato l'ex Chelsea - per me rappresenta uno stimolo ulteriore a dare tutto per la mia nuova squadra. Ho respirato l'atmosfera dello Stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte». Il nuovo centravanti ha poi parlato dei colloqui avuti nei giorni scorsi con la proprietà: «Ho avuto modo di confrontarmi con loro e sono rimasto colpito dalla loro ambizione. Dobbiamo lavorare, essere umili e crescere partita dopo partita, ma non vedo l'ora di mettermi a disposizione dei miei compagni, dentro e fuori dal campo». L'attaccante originario di Anversa ha poi voluto dedicare qualche pensiero ai suoi nuovi tifosi, soprattutto dopo l'accoglienza ricevuta a Ciampino: «Mourinho mi ha scritto appena arrivato e mi ha detto di aspettarmi una cosa molto diversa da quello che pensavo, mi sono emozionato, è bello vedere quelle scene, è uno stimolo per dare tutto per questa squadra. Quando eravamo vicini all'accordo tra i due club - ha poi continuato - tanta gente mi ha iniziato a dire che a Roma la gente mi aspettava, io ero concentrato a prepararmi bene per arrivare qui in forma. È stato veramente bello vedere i tifosi». Lukaku ha poi parlato del rapporto con Dan e Ryan Friedkin, con cui ha parlato prima al telefono e ha poi condiviso il volo di ritorno nella Capitale: «Mi hanno chiamato qualche giorno prima dell'accordo e abbiamo parlato per mezz'ora della loroambizione per i tifosi. Poi da li è andato tutto velocemente. Sull'aereo invece abbiamo discusso di quello che si aspettano da me e dal resto della squadra. Adesso le cose si fanno serie. Ho visto la rosa, ho fiducia in loro, ma dobbiamo lavorare insieme per fare le cose bene. Dobbiamo rimanere umili, a testa bassa e cercare di migliorare ogni giorno per arrivare a buoni risultati». E proprio sui suoi nuovi compagni di squadra il numero 90 ha voluto condividere alcuni pensieri: «Li conosco molto bene, ho visto già tante partite che hanno giocato lo scorso anno e anche adesso. Cercherò di sfruttare questi giorni per analizzare la rosa e per chiedere loro cosa preferiscano fare in campo così da potermi adattare al loro modo di giocare». Immancabile un commento su Mourinho: «Da quando avevo 11 anni volevo lavorare con lui, adesso posso dire che per la terza volta posso farlo. Mi conosce bene, conosce la mia famiglia, sa come sono come uomo. Anche io posso dire di conoscerlo bene. Possiamo fare belle cose insieme, anche perché abbiamo una bella squadra». A margine dell'intervista ha parlato anche Tiago Pinto, il General Manager ha voluto sottolineare le capacità del nuovo acquisto: «Sapere che Lukaku abbia scelto la Roma non può che rappresentare un motivo di grande soddisfazione per tutti noi, con il suo arrivo acquisiamo ulteriore esperienza, professionalità e desiderio di vincere. Tutte le nostre scelte - ha poi continuato il gm - sono sempre indirizzate ad alzare il livello di competitività dei giallorossi e la loro bontà la misuriamo costantemente sul campo: ma vedere i tifosi accogliere Romelu con quell'entusiasmo ci rende davvero orgogliosi».