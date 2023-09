Lukaku, che gol alle malelingue

Si dice, a Roma, «Quanno ce vo', ce vo». E cioè: Quando ci vuole, ci vuole, come a dire che quando uno non ne può più, magari quattro te le dice e pure a brutto muso. Sbotta, sbrocca, insomma. E Romelu Lukaku che non ne poteva più di sentirsi dare del finito, del piantagrane, del viziato ricco e capriccioso sopra di venti, trenta o quaranta chili. [...] E dopo aver giocato grandi partite, segnato sia in Europa che in campionato, mostrando una forma sbalorditiva già dalla prima uscita all'Olimpico contro il Milan -altro che ‘panzone'! - Lukaku ha deciso di togliersi lo sfizio. Quanno ce vo' ce vo', appunto. Ha scelto una frase del rapper francese Niska presa da 'Batiment', brano di successo tra gli amanti del genere, ha aggiunto una emoticon zen e la nuvoletta di chi riflette et voilà, eccola rispostina al veleno su Instagram: «Mi hanno denigrato, è questa la fottuta verità».

(Nazione - Carlino - Giorno)