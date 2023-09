Lukaku, Alvarez, Boniface: quando la spesa ripaga

I quattordici milioni pagati al Salisburgo per Okafor non sono una follia in questi tempi di calciomercato impazzito. Luka Jovic è arrivato gratis: la Fiorentina lo ha liberato perché fuori dal progetto. Solo in parte è una questione di spesa, il tema è più che altro la resa. Quattordici milioni totali e altri quattro e mezzo complessivi di ingaggio non hanno ancora prodotto un solo gol al Milan. (...) Non mancano termini di paragone più vicini: la Roma ha aggiunto in rosa Romelu Lukaku in prestito oneroso. Dal belga un gol nei suoi primi 102 minuti giallorossi. (...) Anche in qualche vecchia lista rossonera si trovano spunti: Victor Boniface, che il Milan aveva seguito nella stagione scorsa in Belgio, si è trasferito in estate al Bayer Leverkusen: venti milioni ben ripagati, con cinque gol segnati tra Bundesliga e coppa di Germania. (...)

(gasport)