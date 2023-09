Lukaku a Ciampino, inchiesta per i danni dei tifosi alle auto

Lo sbarco di Romelu Lukaku a Ciampino del 29 agosto potrebbe ancora procurare spiacevoli conseguenze ad alcuni dei tifosi della Roma presenti all’aeroporto. Come è noto, infatti, c’è chi si è arrampicato sui tettucci delle auto parcheggiate all'aeroporto, danneggiandole, per vedere meglio l’arrivo del nuovo attaccante. Proprio su questo la Procura di Velletri, secondo quanto riferisce il quotidiano questa mattina, ha aperto un’inchiesta: se i responsabili dovessero essere individuati, rischiano fino a 5 anni di reclusione come condanna.

(Corriere della Sera)