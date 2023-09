Lukaku a 43 gol nelle coppe europee. Ma rompe i rapporti con la sua agenzia

C’è il timbro di Romelu Lukaku sulla vittoria della Roma. Una firma quasi annunciata, quella dell’attaccante belga, andato a segno per la sua dodicesima volta consecutiva in un match di Europa League. [...] Nelle ultime ore dall’Inghilterra – riporta il quotidiano “The Telegraph” – è rimbalzata la notizia della rottura tra Lukaku e la Roc Nation Sports, l’agenzia fondata da Jay-Z che ne curava gli interessi. La scelta sarebbe arrivata al termine di un’estate che per l’attaccante è stata complicata, anche dal punto di vista dell’immagine, dal mancato ritorno all’Inter prima, dal mancato trasferimento alla Juventus poi, e infine dal rifiuto per l’offerta pervenutagli dall’Arabia Saudita. [...]

(corsera)