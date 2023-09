Lukaku, 3 su 3. Mou lo esalta: “Un giocatore fantastico”

Prima del graffio di Zapata, sarebbe stata pronta una torta virtuale con cento candeline e tante ciliegine ghiotte, ognuna per ciascun numero straordinario che Romelu Lukaku sta mettendo insieme da quando è arrivato per la prima volta nel nostro campionato. Il giorno della sua centesima partita in Serie A l’attaccante belga segna la sua terza rete in altrettante partite da titolare con la maglia giallorossa [...] Per questo José Mourinho, pur amareggiato per il pareggio, si coccola il suo centravanti. «È un giocatore fantastico. Ci sono alti attaccanti bravi in altre squadre, ma io non voglio paragonarlo perché non sono nessuno per farlo. Dico solo che sono molto contento di lui, che anche stavolta è stato il nostro primo terminale per le uscite». Per il resto c’è molta malinconia. «La sensazione è stata quella di aver perso due punti – spiega -. Abbiamo preso gol su palla inattiva, in una situazione in cui sapevamo benissimo che cosa fare. Comunque è difficile giocare contro il Torino, che ha questa proposta di gioco, con fisicità e intensità. Abbiamo fatto una buona partita, non era facile creare e giocare di prima su un campo che al confronto l’Olimpico di Roma sembra una passerella. Sono triste per il risultato, non per i giocatori». [...]

(gasport)