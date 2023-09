Lo stadio della Roma: un progetto da realizzare a spese dei cittadini

“Veloce”. Per farsi un’idea dell’approccio del Pd romano al consumo di suolo è sufficiente conoscere l’aggettivo che l’assessore all’Urbanistica ha adoperato per annunciare l’inizio del dibattito pubblico il prossimo 7 settembre. Veloce, mica reale. Veloce come si vorrebbe una rottura di scatole. È questa l’idea di democrazia dei dem romani che, tra consumo di suolo, inceneritore e nuovo stadio, hanno nuovamente deluso ogni speranza di chi aveva creduto al nuovo corso dopo l’opaca stagione Raggi. [...]

Il 27 luglio l’amministrazione capitolina ha infatti nominato il Coordinatore del dibattito pubblico nella persona del Senior Advisor di Nomisma che si avvarrà delle competenze di una società di consulenza “Res pubblica” e di “FB & Associati” altra società ma per la gestione della comunicazione. [...]

Il “veloce” dibattito avrà come base di discussione esclusivamente un controverso studio di fattibilità che ha tuttavia consentito al Sindaco Gualtieri e alla sua Giunta di deliberare (DAC 73 del 9 maggio 2023) il “pubblico interesse” dell’opera. Le osservazioni, le prescrizioni, i pareri negativi dei vari dipartimenti, non hanno avuto e non avranno risposta nel dibattito pubblico e resteranno nella discrezionalità della AS. Roma e del tavolo tecnico della Regione Lazio cui è demandata la fase decisionale dell’iter del nuovo stadio.

Sarà un dibattito viziato nella forma e carente di informazioni quello che inizierà “ma i comitati no stadio ci saranno: «È un appuntamento che aspettavamo da tempo, l’occasione per mostrare a giornalisti ed all’opinione pubblica, quel che si cela dietro ai racconto della politica, che ha sempre voltato le spalle a questo quartiere salvo poi ricordarsene solo in occasione di una mera operazione di speculazione edilizia», fanno sapere il Comitato Popolare Monti Di Pietralata, il comitato Stadio Pietralata No Grazie, Cdq Tiburtino Nord e Pietralata, Comitato No Stadio Lanciani/Nomentata, Comitato Villa Blanc, il circolo Arci Pietralata e Arci Roma, la storica associazione che è attiva anche dentro altre vertenze ambientaliste, da quella per la salvaguardia del Lago Bullicante all’Ex Snia, a quella contro l’inceneritore. [...]

(micromega.net)

