L’incastro giusto e la Roma sogna

Quel che Beppe Marotta avrebbe voluto unire all'Inter nel 2022 ha preso forma nella.Roma dell'ex interista José Mourinho. Dybala intorno a Lukaku, difficile immaginare qualcosa di più preciso e combaciante quanto a coppie d'attacco. La tecnica pura di Dybala, la forza straripante di Lukaku. Bud Spencer & Terence Hill, se fosse cinema. Contro l'Empoli derelitto ci hanno dato dentro, tre gol in due per il 7-0 tombale, serviranno test più qualificanti, ma è stata netta l'impressione di un'intesa naturale, quasi obbligata. Non è tardi per niente. Le fragilità muscolari come unico timore: se Mourinho azzecca i dosaggi del turnover, la Roma di "quei due" risalirà molta corrente.

(gasport)