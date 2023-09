Limiti tattici e fiato corto: le responsabilità dello Special

[...] I 5 punti in classifica dopo 6 giornate rappresentano un'autentica vergogna. Che deve tirare in ballo un tecnico insolitamente poco motivatore e giocatori vistosamente allo sbando. Veder giocare la Roma oggi significa osservare una "non squadra": se mai, un gruppo senza anima, senza forza, senza idee e con scarse conoscenze tattiche. [...] Vedere Dybala fare il mediano oppure Lukaku battersi contro tutti per avere un solo pallone giocabile, non è calcio.

Qualche domanda per Mou: possibile che non si è ancora riusciti a trovare una corretta soluzione tattica? Possibile che non si possa difendere bene senza Ibanez? [...] Urgono risposte. In campo, ovviamente. E in fretta.

(corsera - M. Ferretti)