Lenta e senza idee: lo Special One rivoluzioni tutto

Inguardabile. L'immagine non è riferita soltanto ai 90 minuti più recupero di Marassi. È la fotografia di questo inizio di stagione di una Roma che voleva essere da Champions e che invece si ritrova in zona retrocessione. Lenta, compassata, fragile, senza idee e identità. [...] Definirla crisi è addirittura riduttivo. [...] È una Roma che non ha capito se stessa, a cominciare dal suo allenatore. [...] Sarà il caso che Mourinho ripensi alla filosofia di questa squadra perché se hai un attaccante come Lukaku non è accettabile che a Genova il belga in 90 minuti non sia mai messo nelle condizioni di tirare in porta. [...]

Che fare? Intanto cominciare a fare la conta dei giocatori che stanno in piedi. Non sono tanti, diciamo Cristante, Bove, Belotti più Lukaku e Dybala perché sono gli unici in grado di tirare fuori la Roma dalla buca in cui si è cacciata. [...]

La Champions è lontana assai di più di quello che dice una classifica miserabile. Si provi allora a recuperare perlomeno la dignità che, fin qui, è stata fin troppo calpestata.

(La Repubblica - P. Torri)