Le promesse e gli azzardi. Il Gm fa all-in

Ha impressionato soprattutto l'ultima parola, "Tranquilli", pronunciata dopo cinquanta minuti ben giocati, tra risposte concesse e altre strategicamente aggirate. Tiago Pinto promette, nonostante il deprimente inizio di stagione della Roma. Promette grandezza, che è la chiave di lettura dell'esortazione finale. Tranquilli. Ai tifosi chiede fiducia, equilibrio, ambizione. Forse perché a sua volta ha ricevuto garanzie dall'alto sul contratto: il suo, che scade proprio come quello di Mourinho. Ha acquisito, il General Manager, la sicurezza del padrone della scena. [...] Non vuole parlare del futuro ma è convinto di averlo in pugno, dopo un'estate a contatto con i Friedkin. [...]

A proposito di algebra: nelle operazioni in uscita, Tiago Pinto è stato certamente bravo. [...] Sugli acquisti, o meglio sui rinforzi, si è invece preso dei rischi per tenere insieme le tre gambe del tavolo: la competitività immediata, la sostenibilità economica, la capacità progettuale. [...]

Diciamo la verità: siamo arrivati al redde rationem. I Friedkin pagheranno 2 milioni al mese Lukaku, auspicando che l'investimento rientri con il ritorno in Champions dopo sei stagioni di insopportabile assenza. [...] La proprietà non reagirebbe affatto bene davanti a un altro fallimento.

(Corsport)