L'abbraccio dell'Olimpico per il gladiatore "Romelu"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Un’accoglienza da gladiatore per Romelu Lukaku. Il centravanti belga, arrivato in prestito secco dal Chelsea si è presentato nel prepartita di Roma-Milan al suo nuovo pubblico, che già lo aveva accolto mercoledì scorso a Ciampino, con più di 5mila supporter accorsi all’aeroporto. "Questo il tuo Colosseo, noi il tuo popolo", con queste parole il nuovo numero 90 è stato chiamato in campo da Matteo Vespasiani, speaker ufficiale del club, mentre sui maxischermi venivano riprodotte le immagini dei primi giorni dell’attaccante nella Capitale, dal suo arrivo, passando per la firma sul contratto fino all’allenamento con i nuovi compagni al Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

Al suo ingresso in campo, dal boccaporto che separa la Curva Sud dalla Tribuna Monte Mario – per l’occasione è stato inoltre installato un nuovo "led-wall", che ha proiettato le immagini di "Big Rom" con la maglia della Roma - i circa 62mila tifosi presenti lo hanno subito accolto con applausi scroscianti e numerosi cori in suo onore. Il centravanti si è poi recato al centro del campo, dove il vero show è iniziato: sulla pista d’atletica, lato Tribuna Tevere, è stato infatti installato uno stand – poi rimossa nei minuti precedenti al calcio d’inizio - che ha ospitato una coreografia dedicata al nuovo acquisto che ritraeva proprio Lukaku nella sua iconica esultanza.

All’urlo dell’Olimpico è poi seguito un coinvolgente show di luci e fumogeni giallorossi, che hanno colorato lo stadio. Prima di rientrare negli spogliatoi e prepararsi per il riscaldamento, il calciatore – convocato con il Belgio per le sfide di qualificazioni per gli Europei contro Estonia e Austria - si è poi diretto sotto la Curva Sud, per abbracciare la parte più calda del tifo romanista, che ha accolto il nuovo numero 90 tra applausi e cori che invocavano il suo nome, così come successo al suo ingresso in campo al 70°, dove per mezz’ora ha cercato di aiutare la squadra a recuperare lo svantaggio.