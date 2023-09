Se questa è la partenza, il viaggio ad alta quota sarà lungo, affollato e movimentato. La classifica marcatori sembra già la tabellina dei 9, gli uomini che sono la stella polare delle big in lotta per lo scudetto, ma non solo: Lautaro (5), Giroud e Vlahovic (4) guidano la brigata dei centravanti all'assalto di Osimhen. (...) Ci sono pesi massimi ancora lontani come Immobile (1), altri in cerca di rilancio come il granata Zapata e Pinamonti del Sassuolo (già a 3), che vuole mettere dubbi al c.t. Spalletti proprio come Retegui del Genoa (2), sbarcato prima in azzurro che in A e Scamacca, che però si è già fermato ai box ma era par-tito con la doppietta al Mon-a. (...) Mentre Lukaku fino a metà aprile con l'Inter sbagliava anche a un metro dalla linea di porta. Contare i gol è sacrosanto, ma come unità di misura potrebbe non bastare per capire chi sarà più decisivo nella corsa scudetto.

Perché ci sono punte come Lautaro che portano la fascia di capitano come fosse una bandiera da piantare nell'area avversaria. Trascinano, si prendono Ia squadra sulle spalle e hanno anche il privilegio di avere un partner con cui condividere gol, assist e anche i momenti di difficoltà: Thuram, Dybala, Leao, Chiesa, Luis Alberto, sono l'altro Iato della stessa medaglia e se uno brilla, anche il numero 9 può trovare la luccicanza. (...)

(corsera)