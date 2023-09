José Mourinho ha concesso ai suoi ragazzi uno stop di un paio di giorni prima della ripresa degli allenamenti, fissata per lunedì. Lo Special One ha deciso di sfruttare l'occasione per tornare dalla sua famiglia ed è partito venerdì pomeriggio da Fiumicino con un volo per il Portogallo. La prima tappa di questo particolare weekend è Setubal, dove ha trascorso del tempo con la madre Maria Julia. Oggi, invece, andrà a Londra, dove vivono la moglie e figli.

(gazzetta.it)

