La Roma è di Dybala: gol o assist ogni 95 minuti

Cambiano i centravanti - e averne uno come Lukaku è sempre un bel vantaggio - ma non cambia l’importanza di avere Paulo Dybala che accende la luce della Roma. E' successo anche a Tiraspol, dove i giallorossi avevano giocato un brutto primo tempo, erano passati in vantaggio con molta fortuna e poi si erano fatti riprendere a inizio ripresa. Così Mourinho, dalla tribuna dove stava scontando la prima delle 4 giornate di squalifica legate alla finale di Europa League della scorsa stagione, ha dato l'ordine di far alzare Dybala dalla panchina e mandarlo in campo. Sono bastati quattro minuti e Lukaku è andato in gol, su assist di Cristante, a sua volta innescato proprio da Dybala. Con la Joya in campo, la Roma cambia faccia e a fine partita lo ha riconosciuto ancora una volta Mourinho: "Paulo per noi è come Bernardo Silva per il Manchester City o Mbappé per il Paris Saint Germain. E un giocatore speciale, ma non posso utilizzarlo sempre, come vorrei. Va gestito". (...) Tra campionato e Coppe, Dybala ha giocato 2.663 minuti e prodotto 20 gol (14 în Serie A, 5 in Europa League e 1 in Coppa Italia) e ha servito 8 assist (7 in campionato, 1 nella scorsa Europa League). Una giocata decisiva ogni 95 minuti. Anche quando è stato usato part-time, come è successo giovedì sera in Transnistria. (...)

(corsera)