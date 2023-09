La rivolta dei tifosi: "Prendiamo Conte"

"Aspettiamo ancora un po', per vedere il vero valore di questa squadra c'è bisogno che tutti i calciatori siano al top della condizione fisica", il pensiero di Nela. Più pessimista Pruzzo: "La Roma non è mai stata in partita, gruppo piatto, senza energia e accelerazioni. Se il problema è l'allenatore portoghese, va risolto".

Per la prima volta da quando siede sulla panchina della Roma, Mourinho è finito al centro delle critiche da parte dei tifosi: "Abbiamo bisogno di Antonio Conte", "Mourinho non ha più il controllo della squadra, non danno più l'anima per lui e continuare a dire che la rosa è inadeguata non aiuta il gruppo", alcuni dei commenti dei supporter giallorossi.

(corsera)