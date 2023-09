La rinascita passa da Dybala

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala si allena a Trigoria per rilanciare la Roma. Dopo un inizio non entusiasmante, la squadra di Mourinho si trova alla sosta per le nazionali a quota un punto dopo tre partite, da terzultima in classifica. Se per fare bilanci e sentenziare sul percorso dei giallorossi è decisamente prematuro, dopo le due settimane di stop servirà necessariamente una sterzata oltre a recuperare i calciatori attualmente ai box, tra cui Paulo Dybala. L'argentino ha deciso di rinunciare alla convocazione con l'Argentina per riprendersi dal problema muscolare accusato contro l'Hellas. Nonostante la ripresa programmata per questa mattina alle 10, Dybala - insieme a Renato Sanches - ieri pomeriggio ha svolto lavoro personalizzato al centro sportivo Fulvio Bernardini proprio per cercare di tornare nella miglior condizione possibile e mettersi a disposizione di Mourinho per la sfida con l'Empoli del 17 settembre. E proprio in vista della gara con i toscani oggi alle 12 inizierà la vendita dei biglietti, a partire da 24 euro, con anche la riapertura della Tribuna Tevere Parterre. A partire dalla quarta giornata, inoltre, la Roma è riuscita a ottenere il permesso con la Pubblica Sicurezza per arrivare alla totalità della capienza dello Stadio Olimpico - limitata nelle due curve, Nord e Sud - così come già accade per eventi esterni alle partite dei giallorossi, come la finale di Coppa Italia passata e i concerti. L'approvazione aumenterà la capienza di circa 600 posti, a cui ne andranno aggiunti altri 2000 che si libereranno con la riapertura della Tevere Parterre. Questo porterà a una ridistribuzione in discesa dei prezzi, soprattutto nei settori più popolari, come appunto le due Curve. Nella giornata di ieri proprio lo Special One è tornato a parlare dopo il silenzio stampa nel post-partita con il Milan. Il tecnico portoghese ha infatti pubblicato una foto sul suo profilo Instagram mentre partecipava a un evento Adidas, sponsor sia della Roma ma anche dello stesso Mourinho. Nel ringraziare tutti i presenti l’allenatore ha poi ironizzato sulla quantità di giocatori che oggi saranno presenti a Trigoria visti i 12 calciatori convocati con le rispettive nazionali: «Adidas Day con Olga Carmona, Noah Lyles e molti altri di questa grande famiglia. Grazie mille per il bel tempo Byorn, Guenter, Alberto e tutti quelli al campus. E ora di tornare a Roma e lavorare con... 7 giocatori». Oltre a Mourinho e la squadra, oggi al Fulvio Bernardini ci sarà anche Tiago Pinto che, alle 14.30 terrà la conferenza stampa al termine della sessione estiva di calciomercato.