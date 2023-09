Kumagai: "Ho accettato la proposta della Roma a maggio. Darò il massimo in ogni partita"

IL MESSAGGERO - Saki Kumagai, calciatrice della Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e ha parlato del suo arrivo nella Capitale, degli obiettivi della squadra giallorossa e di molto altro. Ecco le sue dichiarazioni.

Quando è iniziata la trattativa con la Roma, quanto tempo ci hai messo a convincerti ad accettare l'offerta giallorossa?

"La prima proposta è stata a febbraio. Già seguivo la Roma perché c'era Minami e l'ho vista in Champions. Ho sempre avuto interesse nei confronti della squadra giallorossa. Il sì definitivo l'ho dato a maggio dopo aver parlato con l'allenatore che mi ha detto che mi avrebbe dato la possibilità di giocare a centrocampo".

In carriera hai vinto tutto, la Roma l'anno scorso quasi. L'obiettivo primario è quello di ripetersi, ma c'è la possibilità di alzare il livello?

"Ripetersi non è facile, ma mi sento di essere venuta qui per migliorare il cammino anche in Europa. Sono entusiasta".

Ti senti di fare una promessa ai tifosi della Roma?

"Vorrei promettere dei titoli, ma non posso farlo. Darò il massimo in ogni partita per la squadra e non per me stessa, mettendo sempre il gruppo al centro. Prometto che daremo sempre tutto".