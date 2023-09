Kristensen e Azmoun restano fuori

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Azmoun e Kristensen fuori dalla lista dei gironi di Europa League. Una limitazione dovuta ai paletti del Fair Play Finanziario e quel settlement agreement accordato con la UEFA che ha obbligato i giallorossi a rispettare i limiti relativi al saldo tra costi degli esclusi e nuovi arrivati, che invece di sette saranno cinque. Una decisione obbligata che riporta a quella fatta lo scorso anno, quando in estate, anche a causa dell'infortunio, non fu inserito Wijnaldum e ripetuto successivamente in inverno con Solbakken. Sul bilancio pesa ovviamente l'arrivo di Lukaku, uno tra i più costosi tra gli acquisti di questo mercato. Sia Azmoun sia Kristensen, quindi, non potranno partecipare alla fase a gironi di Europa League, dove la Roma affronterà Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette. Una decisione - comunicata ad entrambi nei giorni precedenti - dettata da una mera questione numerica. Sono stati individuati i due ruoli in cui si ha un numero maggiore di calciatori: sulla fascia destra,, ci saranno Karsdorp e Celik, mentre in attacco potranno giocare Lukaku e Belotti, oltre a Dybala ed El Shaarawy nel ruolo di seconda punta