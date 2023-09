Juventus, Giuntoli: "Per la Champions c'è anche la Roma. Lukaku alla Juventus? Il Chelsea non ha fatto l'offerta giusta per Vlahovic"

LA REPUBBLICA - Cristiano Giuntoli, football director della Juventus, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla Roma e sulle voci di mercato che in estate hanno accostato Romelu Lukaku al club bianconero. Ecco le sue parole: "C'è un programma preciso condiviso dall'ad Scanavino, da Allegri, da me e da Manna: tornare in Champions. Per il nostro obiettivo dichiarato le rivali sono Atalanta, Fiorentina, Lazio e Roma. Poi ci sono Napoli, Milan e Inter che sono avanti rispetto a noi, perché il loro progetto è partito molto prima".

Quanto è stato vicino Lukaku?

"C’era l’offerta del Chelsea per Vlahovic. Noi non volevamo cedere Dusan, ma davanti a certi numeri avremmo accettato. Il Chelsea non è mai arrivato a quella cifra e lo scambio non si è fatto".