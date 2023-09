Juric studia sorprese contro l'incubo Mou

Che Mourinho sia un incubo per il Toro in generale e per Juric in particolare è acclara-to. Da allenatore dell'Inter e poi della Roma il portoghese ha incontrato 6 volte i granata: 4 vittorie e 2 pareggi. E in 3 degli ultimi 4 precedenti la sua squadra non ha nemmeno subito gol. (...) Siccome poi in questo artico-o non ci si vuole far mancare nulla, possiamo anche aggiungere che Juric, nella sua pur ancora breve carriera, non ha mai battuto la Roma sul campo: 10 confronti, 8 sconfitte e 2 pareggi (uno di questi, però, fu poi trasformato a tavolino dal giudice sportivo in una vittoria del Verona dì Ivan per 3 a O, settembre 2020: caso Diawara, schierato dalla Roma anche se non poteva giocare. A quel tempo il tecnico giallorosso era Paulo Fonseca). (...) Che Juric speri anche di sfruttare la stanchezza maggiore dei giallorossi per l'impegno dell'altro ieri in Europa League è scontato. Al Fidelfia sta provando soluzioni diverse, tra centrocampo e attacco, partendo dal modulo base, facendo ruotare gli interpreti sulla trequarti e provando anche un sistema con una doppia punta, in caso di emergenza nel secondo tempo. In uno slogan: lavora per sorprendere. (...)

(tuttosport)