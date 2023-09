José sibillino: "Budapest? Se parlo, prendo dieci giornate..."

La Roma continua a lavorare a Trigoria e ieri Mourinho ha potuto contare solamente su 12 giocatori, tra cui Azmoun, il quale si è allenato in gruppo per il secondo giorno consecutivo.

Intanto lo Special One, scelto da Sky Sport come testimonial per le coppe europee, è tornato a parlare della finale di Budapest: "Se dico quello che penso... prendo dieci partite di squalifica".

Per quanto riguarda il mercato, invece, la Roma ha messo gli occhi sul trequartista sedicenne del Velez Montoro.

(Il Messaggero)