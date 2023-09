Josè senza difesa si aggrappa a Lukaku

Per fortuna c’è Romelu Lukaku, che regala un po’ di luce, che riesce nonostante tutto a illuminare, almeno un po’, il futuro. Big Romcontro il Milan ci ha messo il fisico, è andato oltre se stesso, in soli venti minuti ha mostrato quello che sa fare: è apparso in condizioni migliori di quanto si potesse pensare. Ha almeno spaventato gli avversari, con la sua forza, con l’irruenza, con la personalità, qualità che alla Roma mancano. [...] Questo poi, non è il periodo migliore per mettere i cerotti, visto che per una decina di giorni José non avrà a disposizione i vari nazionali, compreso Lukaku. Avrà Dybala, che è un problema sempre quando non c’è e fino a ora c’è stato quasi mai: solo un’ora disputata a Verona e anche male. Mou ha bisogno di recuperare pure il miglior Pellegrini, di avere Sanches e tutti gli altri nuovi al top, ma soprattutto di risolvere il problema in difesa, un reparto totalmente smarrito. Basti dare un’occhiata ai numeri: nelle prime tre giornate del passato campionato, Rui Patricio aveva incassato un solo gol (Vlahovic alla terza giornata), mentre ora ne ha presi sei, due a partita. [...] Da più parti viene chiesto a Mou di tornare alla difesa a quattro e qui emerge il problema degli esterni, incapaci, quasi tutti, di garantire continuità nelle due fasi e per tutta la fascia, di essere registi della manovra, di crossare (contro il Milan, undici tentativi e zero a buon fine). Giocare a quattro significa liberare un uomo in avanti, dove la Roma è più abbondante, infortuni a parte. Staremo a vedere, siamo solo all’inizio, ma queste tre partite hanno detto già tanto. Si riparte dal Lukaku e da Dybala, ma per ora non bastano. Mourinho deve riprendersi la squadra, nonostante la sua avventura nella Roma, contratto alla mano, sia agli sgoccioli.

(Il Messaggero)