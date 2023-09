Italia, Cristante o Locatelli? Parte la sfida in regia

Eccolo Luciano Spalletti, la sua Italia è pronta a emettere il primo vagito. [...] In porta Gigione Donnarumma, pochi dubbi. I quattro difensivi, dovrebbero essere: sulla destra uno dei pretoriani di Spalletti a Napoli, Di Lorenzo, mentre a sinistra Dimarco più di Spinazzola. Siamo ai centrali: Scalvini, Casale (o Mancini), poi Bastoni (o Romagnoli). A centrocampo, ripensando all’elogio fatto da Spalletti a Cristante (o Locatelli), dovrebbe essere il giallorosso a sistemarsi come regista: ai lati Barella pare certo di una maglia e poi Tonali o Lorenzo Pellegrini per completare il terzetto. [...]

(Il Messaggero)