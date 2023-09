Inter, Zanetti: "Volevamo trattenere Lukaku, ma poi sono successe cose che non ci aspettavamo"

MARCA- Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo e tra i vari temi affrontati si è soffermato anche sull'addio di Romelu Lukaku e sul successivo trasferimento alla Roma. Ecco le sue parole.

Anche se non era un giocatore di proprietà dell'Inter, cosa hanno pensato i tifosi dell'addio di Lukaku e del trasferimento alla Roma?

"Volevamo che Lukaku rimanesse con noi. Poi sono successe cose che non ci aspettavamo e abbiamo deciso di abbandonare la trattativa. Ora Lukaku è un giocatore di un altro club, fa parte del nostro passato e come società dobbiamo guardare al futuro".

VAI ALL'INTERVISTA ORIGINALE