Infortuni e forma scadente: dubbi sulla preparazione estiva del clan di Mourinho

La condizione atletica di Lukaku. La controfigura di Smalling. E, soprattutto, la cadenza sempre più preoccupante di infortuni muscolari. [...] Partiamo dal primo indizio, la condizione di Lukaku: Migliore in campo contro il Milan con una condizione migliore di quella dei compagni. Passiamo al secondo indizio: il padrone della fase difensiva, Smalling, in queste prime settimane di calcio vero, più che una risorsa è stato un problema. Terzo indizio, gli infortuni. Basta tutto questo per legittimare il pensiero che prima una preparazione atletica ai quaranta gradi di Trigoria e dopo nell’ormai conosciuto Algarve, non sia stata la scelta migliore? [...]

(La Repubblica)