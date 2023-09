Incognita Renato Sanches: tifosi scettici, lui cerca il riscatto

"Tutto quello che andrà male con Renato Sanches avrà un solo responsabile: Tiago Pinto", le parole del gm della Roma in conferenza stampa. Il dirigente l'ha chiamata ossessione "che penso che vinceremo grazie allo staff tecnico e medico", ma per adesso sembra un vero e proprio azzardo. Sono bastati solamente 25 minuti contro la Salernitana per infortunarsi e ora sta lavorando a Trigoria per recuperare per il match con l'Empoli. I dubbi sulla tenuta fisica rimangono e i tifosi al momento sono preoccupati, ma a Trigoria in tanti credono in lui, a partire da chi lo ha scelto e acquistato.

(La Repubblica)