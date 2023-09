Incassi, prestigio e ranking Uefa: ecco quanto vale arrivare a Dublino

Lo scorso anno grazie all'Europa League la Roma ha incassato 19,42 milioni, sarebbero stati 24,42 se non ci fosse stata la multa di 5 milioni per il mancato rispetto del Fair Play finanziario. Quest'anno, invece, Mourinho punta al raddoppio.[...] Il denaro, non solo farebbe respirare il bilancio, ma potrebbe essere utilizzato per approcciarsi al mercato estivo in maniera più decisa. […] L’obiettivo è la Champions, nulla a che vedere con l'Europa League dalla quale i giallorossi guadagneranno "solo" 3,63 milioni dal bonus partecipazione. Ai quali andrà aggiunto quello del ranking storico, che lo scorso anno si è attestato sui 3,96 milioni più il market pool (3,7 a cui sommare una quota verrà versata a fine competizione). Ci sono poi i premi qualificazione: ottavi (1,2), quarti (14), semifinali (28), finale (4,6) e altri 4 alla vincente. In aggiunta anche i premi risultati per le partite dei gironi in base alle prestazioni: 630mila euro per ogni match vinto (sono sei, totale 3,78), 210mila per un pareggio e la vincitrice del girone incasserà 1,1 milioni (500mila per i secondo posto). [...] E magari arrivare a Dublino e vincere, potrà garantire anche la permanenza di Lukaku. Con il Chelsea è stato sottoscritto un contratto che prevede il diritto di riscatto a 37 milioni di sterline, meno di quelli che potenzialmente possono incassare igiallorossi arrivando in finale. A quel punto il problema sarebbe lo stipendio, ma se la Roma non vorrà essere solo una comparsa nella nuova Champions allora dovrà investire con decisione su profili di caratura internazionale. Come Romelu.

(Il Messaggero)