Il tramonto di Mou: triste e senza idee, non seduce più Roma

Eclissi totale. Mou dove sei? Non c'è luce nel tuo sguardo. Non c'è felicità nelle tue parole. Non c'è gioco nel tuo calcio. Non c'è presente nella tua Roma e qualcuno comincia a dubitare che ci sarà un avvenire.

La Roma di Mourinho si fonda su tre certezze: la parola carismatica del suo allenatore, l'amore incondizionato della gente, la solidità difensiva. È rimasto l'amore della gente. [...] Mou è nel pieno loop della negatività assoluta. Il volto offeso da lesa maestà dei condottieri quando hanno il presagio della fine. Notte fonda. Crisi del terzo anno? Qualunque cosa sia, non va presa alla leggera. Il primo a non crederci sembra proprio lui. Mourinho. [...]

Questo Mou torvo e sprezzante di chi o di cosa è figlio? Credere che la causa di tanto malessere sia il (fin qui) mancato rinnovo di contratto sarebbe rimpicciolirlo a livello dei lillipuziani di Swift. Non se lo merita. Gli americani hanno tutto il diritto di ragionarci su. [...]

Il gioco? Non si è mai visto. Neppure nelle due finali. Il calcio di questa Roma non ha autore, non ha trame. Qualcuno si chiede perché la derelitta Salernitana, il modesto Verona, il Genoa strapazzato a Lecce, lo stesso generoso Torino, per non dire del Milan, hanno giocato la loro miglior partita con la Roma? Il suo calcio balilla, disperatamente statico, bloccato, mai fluido e "movimentato", non propone rilevanti enigmi per gli avversari. Quando i solisti del talento non s'inventano qualcosa, diventa facile giocarci contro.

Motivi per essere ottimisti alla vigilia di un Roma-Frosinone incredibilmente decisivo? Da cercare con il lanternone. [...]

Al Porto, al Chelsea e all'Inter lo amavano perché vinceva, a Roma lo amano ancora di più quando perde. Ma anche l'amore non è mai un credito illimitato.

(gasport - G. Dotto)