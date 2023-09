IL PUNTO DEL LUNEDI' - ZAZZARONI: "Il punto a Torino non è da buttare" - DAMASCELLI: "Il Toro ha ribadito i limiti della difesa di Mourinho"

La Roma arresta la scia positiva fermandosi in casa del Torino pareggiando 1-1. Lukaku è sempre la luce, che in 3 partite da titolare è andato a segno per ben 3 volte. Zazzaroni lo elogia: "E' il centravanti che gli altri non hanno, il leader carismatico, il compagno che cerchi quando sei in difficoltà.", a confermarlo anche Guido D'Ubaldo: "Con l'arrivo di Lukaku la Roma ha cambiato modo di giocare"

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

LA REPUBBLICA - P. CONDO'

[...] La Roma, per quanto riagguantata dal Toro nel finale, sta sviluppando il fattore Lukaku nella più poderosa delle sue accezioni: presto i punti non le mancheranno. [...]

IL GIORNALE - T. DAMASCELLI

Che sport bellissimo sarebbe il football se non ci fossero gli arbitri. E gli allenatori. Paradossale provocazione ma è il riassunto, puntuale, di quest'altro turno di serie A nel quale si sono visti errori e orrori delle due categorie di cui sopra. […] Malissimo la Juventus che non può licenziare l'allenatore non disponendo della cassa necessaria alla liquidazione multimilionaria dello stesso, male il Napoli involuto e il gol di Lukaku non è bastato a ridare energia alla Roma, il Toro ha ribadito i limiti della fase difensiva di Mourinho.

IL CORRIERE DELLO SPORT - U. TRANI

"Ritorno al passato. Recente. Mourinho alla sesta tappa della stagione ha cambiato il sistema di gioco della Roma. Stop al 3-5-2 per tornare al 3-4-2-1. E' la stessa formula che José ha utilizzato l'anno scorso, modificandola solo per arrivare alla finale di Europa League. E' tornato a giocare con due mediani, confermando Cristante e sostituendo Matic con Paredes che ha caratteristiche diverse da chi gli ha lasciato il posto. Mou ha scelto il 3-5-2 nelle prime quattro partite di campionato e anche nel debutto di coppa. L’obiettivo: avere più qualità in mezzo al campo, con Pellegrini o Aouar, e più dinamismo con Renato Sanches. […] Mourinho, dopo il posticipo, ha evitato di chiarire se insisterà sul 3-4-2-1 o se tornerà al 3-5-2. Ha però fatto capire che conta molto sul recupero dei suoi centrocampisti."

IL CORRIERE DELLO SPORT - G. D'UBALDO

"Non è bastato Lukaku contro il Torino. La Roma ha visto sfumare nel finale la vittoria che Romelu aveva costruito con il suo terzo gol consecutivo in maglia giallorossa, pochi minuti dopo il palo di Cristante. Una battuta d'arresto che tiene i giallorossi ancora nelle zone basse della classifica. Ma con l'arrivo di Lukaku la Roma ha cambiato modo di giocare. Il belga è un centravanti che con la sua fisicità e la sua capacità di riempire l'area in poche partite ha dato un'altra fisionomia alla squadra. leri Mourinho ha anche cambiato modulo per sfruttare meglio le sue qualità. Dal 3-5-2 delle prime due partite con Romelu titolare è passato al 3-4-2-1, con un centrocampista in meno e due trequartisti alle spalle di Lukaku, Dybala ed El Shaarawy. La strategia della Roma è stata chiara sin dai primi minuti: cercare il centravanti con i lanci lunghi, finanche con le rimesse dal fondo di Rui Patricio."

IL CORRIERE DELLO SPORT - I. ZAZZARONI

"Però c'è Romelu. Cos'è Lukaku? E il centravanti che gli altri non hanno, il leader carismatico, il compagno che devi cercare quando sei in difficoltà, quando la partita lo richiede, ma anche quando vuoi farla, la partita. Lukaku è il nonno che porta al parco i nipoti, è Differenza, ha numeri straordinari, e soluzioni: tre gol in una settimana, ad esempio, distribuiti equamente su tre partite. […] Il punto preso a Torino serve a poco, ma non è da buttare."