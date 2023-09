Il Milan scappa

In una città come Roma la rovesciata con cui Leao ha realizzato il 2-0 somiglia a un arco di trionfo disegnato per celebrare il passaggio del Milan. [...] Se Reijnders è il dominatore delle operazioni, poi è Leao ad avvitarsi in quel twist acrobatico che vale il sipario prematuro sulla partita. Prima del colpo di scena finale, quando la Roma s’è rianimata trascinata dall’entusiasmo per l’ingresso di Romelu Lukaku. [...] Eppure, per 80 minuti la partita non era praticamente esistita. [...] Poi l’abisso tecnico tra Pioli e Mourinho s’è improvvisamente riequilibrato, e non può non entrarci l’espulsione di Tomori, per doppia ammonizione. [...]

Di certo c’è che la cura estiva alla Roma non ha fatto bene — forse la partenza di Ibañez è stata sottovalutata — e nemmeno l’ormai collezione di sold-out allo stadio. [...] Soprattutto, Mourinho — che ieri non ha parlato, chissà se per polemica — sembra aver perduto gli strumenti per vincere le partite. [...] I nuovi acquisti continuano a rompersi, dopo Renato Sanches (e Dybala) anche Aouar ha lasciato il campo in meno di mezz’ora. Lukaku però ha già dimostrato di poter essere molto più del protagonista della festicciola di benvenuto a inizio serata [...]

(La Repubblica)