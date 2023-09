Il futuro sulle spalle di Lukaku

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Lukaku prova a trascinare la Roma. Dopo una stagione che ha visto i giallorossi realizzare solamente 50 gol in campionato e la rottura del legamento crociato di Abraham nell'ultima giornata contro lo Spezia, il club capitolino si è adoperato sul mercato per consegnare a Mourinho un centravanti che ha trovato a Londra, sponda Chelsea. Il belga ha subito dimostrato di che pasta è fatto. Dal suo arrivo nella Capitale, con un'accoglienza simile ad un altro bomber che ha vestito la maglia della Roma, ovvero Edin Dzeko - anche lui in ai ferri corti con il rispettivo club di Premier, il Manchester City, con Fiumicino che nel 2015 si popolò di tifosi giallorossi, così come accaduto a Ciampino lo scorso ago-sto. Il capitano della nazionale belga ha realizzato infatti 3 gol nelle 4 partite disputate fino a ora, con una media di una rete ogni 91 minuti. Statistica che migliora ulteriormente se si considera che la prima apparizione con i colori giallorossi è stata a mezz'ora dalla fine contro il Milan e soprattutto, senza il compagno di reparto Dybala. Nelle restati tre partite il belga è sempre partito dal primo minuto, riuscendo sempre ad andare a segno: prima si è «sbloccato» con l'Empoli grazie alla rete del 6-0, poi ha deciso la complicata sfida in Transinstria contro lo Sheriff Tiraspol, regalando i primi tre punti nel girone di Europa League e infine portando momentaneamente in vantaggio i giallorossi al Grande Olimpico contro il Torino. Il momentaneo 1-0 contro i granata porta infatti la sua firma, la 59° in Serie A, dove nella stessa partita festeggiava le 100 presenze nel massimo campionato italiano. Meglio del belga nell'era dei tre punti hanno fatto solamente in cinque: Trézéguet, che nelle prime 100 gare ha inserito il suo nome nel ta-bellino 63 volte, Montella, che si è fermato a quota 64 - così come Shevchenko. La medaglia d'argento in questa classifica appartiene a Higuain che con la maglia del Napoli ne ha realizzati 65, mentre al primo posto c'è Cristiano Ronaldo con le sue 81 reti in bianconero. Nel frattempo questa mattina la Roma tornerà nuovamente a Trigoria per la ripresa degli allenamenti in vista del turno infrasettimanale che vedrà i giallorossi affrontare in trasferta il Genoa giovedì alle ore 20.45. Per la trasferta al Marassi Mourinho spera di poter contare nuovamente su Aouar e Pellegrini, entrambi a disposizione ma non utilizzati nel pareggio di Torino, così come Azmoun. Al Fulvio Bernardini oggi andranno inoltre continuate a valutare le condizioni di Chris Smalling, ancora alle prese con delle noie muscolare che dovrebbero escluderlo per la partita contro i rossoblù, con la speranza di rivederlo almeno in panchina con il Frosinone. Situazione simile per Renato Sanches, per il quale si continua a lavorare per smaltire il quadro pre-lesivo alla coscia destra accusato nella sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, dove è stato sostituito dopo meno di mezz'ora.