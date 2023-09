Il capitano due anni dopo José è pronto a ripartire da tre

«Se avessi tre Pellegrini, li farei giocare tutti e tre. Non ne lascerei neppure uno in panchina». Testo e musica di José Mourinho, 25 agosto 2021, vigilia della sfida casalinga di Conference League contro il Trabzonspor. Due anni e un mese dopo, il motivetto è sempre lo stesso? Cioè, Mou la pensa ancora cosi? Impossibile stabilire la verità, non abitando nella testa del portoghese. Possiamo, però, ragionare sulla questione affidandoci alla cronaca. Che ci racconta che il capitano negli ultimi 25 mesi ha sistematicamente rappresentato un punto fermo della Roma mourinhiana. […] Stasera, il capitano guarito dovrebbe tornare in campo dal primo minuto per comporre lo stesso centrocampo di Verona oppure in versione trequartista. Tutto dipenderà dalla scelta strategica di Mourinho che, dopo aver cominciato la stagione con il 3-5-2, in casa del Toro è tornato al 3-4-2-1.

(corsera)