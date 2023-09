Il Belgio restituisce alla Roma e a Mou un Lukaku in forma e con il sorriso

Due gol segnati in tre minuti all’Estonia – entrambi con il destro, che non è il suo piede preferito – hanno fatto tornare il sorriso a Romelu Lukaku. Ma non solo a lui: a fregarsi le mani davanti alla televisione c’erano tutti i tifosi giallorossi, che aspettano con ansia di vederlo esultare con la maglia della Roma, e José Mourinho. Il tecnico portoghese oggi lo avrà di nuovo a disposizione – e con lui, finalmente, tutti i nazionali al completo -, e potrà preparare al meglio la gara di domenica sera (ore 20.45, arbitra Sacchi) all’Olimpico contro l’Empoli. (...) In due gare è rimasto in campo quasi 130 minuti, migliorando la condizione fisica. Lukaku, ovviamente, non può essere al top, ma è in grado di partire per la prima volta titolare con la maglia della Roma e, magari, realizzare il suo primo gol in giallorosso. (...)

(corsera)