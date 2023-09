I recuperi extralarge? Non portano più gol

I recuperi extralarge, per il momento, non hanno portato più gol. L'obiettivo è quello di aumentare il tempo effettivo, avvicinandolo il più possibile alla soglia dell'ora di gioco, ma tra i vari effetti ci si aspettava di vedere fuochi d'artificio in coda alle partite. Invece, nonostante nelle prime 30 gare stagionali si sia giocato per 5 ore e 25 minuti dopo il 45' e il 90', sono arrivati due gol in meno rispetto al campionato scorso, quando i minuti di recuperano avevano toccato le 3 ore e 47 minuti. Nelle prime tre giornate ci sono stati 17 match con più di 10 minuti di recupero e il record appartiene a Hellas Verona-Roma (19'48''). Sono stati solamente 7 i gol nell'extra-time, di cui 3 nel primo tempo.

(tuttosport)