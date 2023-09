"I colpevoli riparino la mia Panda. Non voglio soldi dagli altri tifosi"

CORSERA - "Molti tifosi mi hanno contattata per offrirmi di riparare l'auto con i loro soldi, ma ho detto di no", le parole di Martina Innamorati, la ragazza a cui alcuni tifosi della Roma hanno danneggiato la macchina a Ciampino nell'attesa di vedere Lukaku. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano.

Cosa ha pensato quando ha visto la macchina in quelle condizioni?

"Mi si è stretto il cuore perché a parte i danni, la macchina era di mia nonna".

La Roma le ha scritto o telefonato?

"No".

Perché non ha accettato la proposta di quei tifosi di ripararti la macchina?

"Perché non è giusto che a pagare danni in situazioni del genere siano quelli che non hanno colpa, piuttosto che i veri responsabili o chi non ha organizzato bene questo evento, pur potendo prevedere le conseguenze".