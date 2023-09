Gualtieri fa la foto insieme a Lukaku. Lotito: "È meglio se non dico nulla"

La foto del sindaco Gualtieri insieme a Lukaku aveva fatto discutere, soprattutto la tifoseria biancoceleste. Ieri è arrivato il commento di Claudio Lotito: "Da rappresentante delle Istituzioni non credo opportuno dire tanto su questa cosa. Certo, ho letto le dichiarazioni, ma sulla foto preferisco non dire nulla". La frecciata però la riserva alla campagna acquisti della Roma: "Io per la mia squadra ho speso cento milioni, senza ricevere alcun favoritismo per la mia posizione. Altri invece hanno preso solo giocatori in prestito".

Il presidente biancoceleste poi rincara la dose sulle auto danneggiate dai tifosi a Ciampino: "Bisognerebbe pensare ai danni causati dai tifosi giallorossi. Chi paga le auto danneggiate?". Non è mancata la risposta del primo cittadino sulla foto con Lukaku: "Sono tifoso della Roma, inutile nasconderlo. Poi i tifosi sono intelligenti e sanno distinguere tra il calcio e i doveri istituzionali di rappresentare tutti i cittadini".

(Il Messaggero)