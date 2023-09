Giallorosse in trasferta contro il Milan

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Il conto alla rovescia è terminato. Oggi tornano in campo le campionesse d'Italia in carica: subito un big match per la Roma che alle 15 affronterà in trasferta il Milan. "La squadra arriva bene a questo appuntamento. Finalmente si ricomincia, abbiamo voglia di ripartire - ha detto il tecnico giallorosso Spugna in vista dell'esordio stagionale - Partiamo con una grande responsabilità perché abbiamo vinto il campionato, ma vogliamo assolutamente prendercela. Il Milan ha aumentato le qualità, iniziamo contro una squadra che lotterà per le prime posizioni: sarà una sfida impegnativa, serviranno consapevolezza e capacità". Ad aprire la giornata il successo della Juventus in casa del Pomigliano con le bianconere, che lo scorso anno sono arrivate seconde, che si sono imposte 3-2 sulle campane.