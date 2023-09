Gestione in vista Europa: Pelle e Aouar da valutare

IL ROMANISTA (L. FRENQUELLI) - La prima vittoria stagionale, buone prestazioni individuali e minutaggi «perfetti» (citando Mourinho) per chi deve recuperare la miglior condizione. Non solo i sette gol, sono tanti i segnali positivi arrivati dalla serata di ieri all'Olimpico contro l'Empoli. Riguardano giocatori come Sanches (autore di una buona prova, del primo gol romanista e in cam-po per 45 minuti), Dybala (uscito al 64' per lasciare il posto a Belotti dopo una doppietta e una traversa), ma anche Kristensen (...) Giovedì i giallorossi saranno a Tiraspol per la prima gara del girone contro lo Sheriff e lì Mourinho cercherà altri segnali e continuerà la gestione delle forze in campo. Di certo non ci saranno Kristensen e Azmoun (quest'ultimo ha esordito ieri) perché fuori dalla lista Uefa, ma non ci sarà da sorprendersi se nei loro reparti avrà luogo una sostanziale rotazione: sulle fasce, a destra spazio a uno tra Karsdorp o Celik (che ieri si sono scaldati a lungo) mentre a sinistra Spinazzola potrebbe lasciare spazio a El Shaarawy (...) Il tecnico romanista ha fissato a domani la ripresa degli allenamenti e sarà un'occasione anche per valutare le condizioni degli infortunati: ieri Aouar è andato in tribuna per il riacutizzarsi del problema alla coscia sinistra che lo ha fermato nel primo tempo contro il Milan, ma le sue condizioni non preoccupano. Da capire anche quale lo stato fisico di Capitan Pellegrini e Smalling, entrambi out per l'Empoli e comunque potenzialmente molto importanti per la rosa a disposizione dello Special One.