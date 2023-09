Genoa, operazione fantasia. Malinovskyi più Gud per accendere Retegui

Un’apparente contraddizione, questo Genoa che può contare sul re dei dribbling della Serie A (Gudmundsson), oltre che su un attaccante (Retegui) che inquadra la porta come pochi altri, ma poi a livello collettivo è il fanalino di coda per possesso palla (meno di venti minuti a gara) e conclusioni (32, e giovedì arriva al Ferraris la Roma, che è seconda a quota 74. [...] Giovedì c’è la sfida a Lukaku, ennesimo capitolo di un avvio di campionato durissimo per il Genoa. Che, prima di poter affrontare avversarie non di prima fascia, dovrà sfidare ancora Milan e Atalanta. Nell’immediato, Gila vorrebbe replicare l’atteggiamento della squadra nella gara con il Napoli. Evitando, però, i blackout finali.

(gasport)