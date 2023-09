Friedkin e Cardinale in tribuna all’Olimpico: c’è il derby americano

Perché negarlo? Se chiedessimo loro di esprimere un desiderio legato ai club di loro proprietà, non ci sorprenderemmo se dicessero: un nuovo stadio. Ma pur dovendo attraversare un nugolo di problemi relativi a questo tema, Dan Friedkin e Gerry Cardinale oggi si stringeranno la mano in tribuna, divisi fra stima e voglia di superarsi. [...] Preso Lukaku, i Friedkin fanno giustamente sapere di desiderare solo la qualificazione in Champions. D’altronde, a 58 anni, Dan si sente un vincente. Patrimonio stimato da Forbes pari a 5,5 milioni di dollari è lì a dimostrarlo. Per questo, dal giorno del loro arrivo – 6 agosto 2020 – ha sborsato circa 750 milioni vincendo una Conference. Il settlement agreement sottoscritto con la Uefa lo zavorra, ma se si centrasse l’obiettivo Champions i conti migliorerebbero di parecchio. Insomma, i Friedkin fanno sul serio, come d’altronde hanno dimostrato nelle loro aziende. A partire dal cinema, in cui Dan ha vinto Oscar e Palme d’oro. [...]

(gasport)