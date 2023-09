Friedkin, ascoltate Mourinho: "Totti non è mai uscito da qui ma io faccio solo l'allenatore"

Ne è uscito da grande comunicatore quale è, buttando la palla in tribuna e lasciando l'eventuale decisione in mano alla proprietà: "Io non sono nessuno per dire a Totti di tornare alla Roma - spiega Mourinho in conferenza stampa -. Sono solo l'allenatore e ho rispetto per la gerarchia che c'è dentro la società. Parlo con Totti di banalità. Mourinho ha fatto? Mourinho ha chiesto? Falso. Totti è nella Roma, non è mai uscito da qui e mai lo farà".

Il tecnico ha poi rivelato parte della formazione che scenderà oggi in campo contro l'Empoli: "Smalling e Pellegrini out, ok Mancini. Lukaku e Dybala partiranno dal 1'. Non sarei sorpreso se Romelu giocasse 90 minuti, mentre per Paulo sarà difficile fare tutta la partita". Più cautela per Aouar e Sanches, che partiranno dalla panchina.

"Non abbiamo quantità di altissimo livello, ma moltissima qualità - continua lo Special One -. Obiettivi? Non mi piace dire arriveremo primo o quarti, ma siamo consapevoli del potenziale e dei problemi che abbiamo. Adesso però ci servono dei punti".

(La Repubblica)