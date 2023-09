Francesco Totti, Noemi e Ilary al Tre Fontane per Cristian I due ex tifano ma si ignorano

LEGGO (F. BALZANI) - Riposo, per modo di dire. Perché Mourinho non riposa mai, nemmeno dopo un 7-0. Ieri il tecnico non ha mancato l'appuntamento al Tre Fontane dove i suoi "bambini" hanno sconfitto il Frosinone per 3-2. Ma potrebbe non essere stata solo una gita perché in tribuna c'era anche Francesco Totti, che con Josè si sente spesso e che tornerebbe volentieri a Trigoria per dare una mano allo Special One. Il motivo della presenza di Totti non era un segreto. Il figlio Cristian gioca col Frosinone ed è entrato al minuto 89' tra gli applausi dei tifosi giallorossi. Un Totti contro la Roma, sembra Ucronia. Al fianco dell'ex capitano la compagna Noemi Bocchi, qualche fila più in là Ilary Blasi insieme alla fidanzata di Cristian. La prima volta che tutti e tre si trovavano nello stesso posto insieme dopo la separazione della storica coppia. Indifferenza totale e una gaffe per una storia di Ilary visionata da Noemi e Francesco. Potrebbe nascerne una nuova, invece, a Trigoria. Mou ha detto di non aver chiesto nulla, ma ha anche mandato un segnale chiaro: «Totti da qui non è mai uscito». Francesco ha evitato di salutare il tecnico pubblicamente, ma a fine primo tempo ha parlato brevemente con Nuno Santos vice di Mou che era in tribuna così come l'ex Volpato. Intanto lo Special One si gode la rinascita della Roma che oggi tornerà ad allenarsi in vista della sfida di Europa League con lo Sheriff dopo aver recuperato gli uomini migliori. Visto il calendario grottesco (3 trasferte di fila) bisognerà però dosare le energie. Turno di riposo per Dybala, Sanches e Spinazzola. Si scaldano El Shaarawy e Belotti, ancora in dubbio Pellegrini e Aouar. Difficilmente partirà in panchina Lukaku che ha bisogno di mettere ulteriori minuti nelle gambe. A causa della Ryder Cup di golf è stato modificato l'orario di Roma-Frosinone: alle 20:45 del 1° ottobre.