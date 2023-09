Europa League: la prima a Tiraspol senza i tifosi

La sosta, l’Empoli all’Olimpico, poi via alla nuova caccia all’Europa League. Un ricordo amaro per la finale dello scorso maggio contro il Siviglia e la direzione dell’arbitro Taylor, un nuovo obiettivo per la Roma e per José Mourinho che punta alla terza finale europea in altrettante stagioni in giallorosso. Ieri l’Uefa ha pubblicato le date relative ai match dei gironi di Europa League, e tra i tifosi è già partita la caccia al biglietto aereo per cercare di strappare una soluzione low cost. La Roma partirà il 21 settembre con la sfida in trasferta contro lo Sheriff, non i tifosi che invece dovranno inevitabilmente rimanere a casa e tifare dalla televisione per il divieto imposto dall’Uefa relativo ai fatti di Budapest. [...]

(corsport)