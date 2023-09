Europa League, giovedì debutto con il Tiraspol. Torna Belotti

Giovedì la Roma sarà a Tiraspol (Moldavia) dove affronterà lo Sheriff per la gara d'esordio di Europa League (ore 18.45), Mourinho avrà l'opportunità di ruotare la formazione titolare in vista della trasferta di Torino (domenica 24). In attacco partirà titolare Belotti, ad affiancarlo El Shaarawy, o Lukaku per mettere minuti nelle gambe. Azmoun è out. Riposerà Dybala, almeno dall'inizio. Resterà a guardare Renato Sanches, mentre Aouar proverà a recuperare. (...) Sulla corsia di sinistra ci sarà Zalewski, turno di riposo per Spinazzola ieri titolare ma fino a sei giorni fa nemmeno convocato da Spalletti. A destra ballottaggio Kristensen-Celik, Karsdorp parte da sfavorito. In panchina non ci sari Mourinho perché squalificato per quattro giornate (...)

(Il Messaggero)