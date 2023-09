Energia nuova per i tifosi giallorossi. Sconti dalla partnership con Enel

Sconto sulle bollette della luce e del gas per i tifosi giallorossi, più altre agevolazioni e convenienze. Nella partnership siglata fra Enel e la società giallorossa, anticipata dal Messaggero di sabato scorso, è altresì previsto un pacchetto di servizi che aumenterà l'energia profusa dal gruppo di cui è amministratore delegato Flavio Cattaneo, a favore dell'As Roma. (...) Grazie a questo accordo, valido fino alla stagione 2025-2026, Enel sarà presente allo Stadio Olimpico di Roma con il logo che comparirà sui led a bordo campo, sui maxischermi e sui backdrop utilizzati per le interviste pre e post-partita durante i match casalinghi di Serie A e Coppa Italia dei giallorossi. L'accordo dovrebbe fruttare circa 4 milioni alle casse del club romano con un bacino di 40 mila abbonati. (...) Nel dettaglio, gli abbonati e tifosi della Roma registrati al sito della società, potranno usufruire di offerte luce e gas dedicate e a prezzi vantaggiosi, sottoscrivibili o sul sito enel.it o pres-so gli Spazi Enel diretti. Le offerte riguarderanno sia i contratti per nuove forniture di luce e gas, sia i cambi di fornitura da un altro operatore a Enel, sia modifiche di un contratto Enel già in essere (...)

(Il Messaggero)